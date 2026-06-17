Прем’єр Британії хоче дати опоненту, що прагне його змістити, посаду в уряді

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що прагне бачити мера Великого Манчестера Енді Бернема на "важливій посаді в уряді", якщо той повернеться до парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", Стармер сказав Sky News.

Ця заява пролунала на тлі очікувань у політичних колах про те, що Бернем планує поборотися за лідерство в Лейбористській партії та змістити Стармера з посади прем'єр-міністра.

На пряме запитання, чи запропонує він Бернему крісло уряді, Стармер відповів ствердно. "Так, я хочу, щоб він відігравав важливу роль в уряді", – заявив лідер Лейбористської партії.

Стармер сказав, що за останні тижні розмовляв із Бернемом багато разів.

"Коли я прийшов у політику в 2015 році, я приєднався саме до команди Енді Бернема, і ми дуже добре працювали разом. Він – величезний актив, він був фантастичним мером Манчестера, і якщо він повернеться до парламенту… я сподіваюся, що він переможе на довиборах, він стане фантастичним активом для нашої партії та для країни", – заявив Стармер.

Наразі увага аналітиків прикута до подальших кроків Бернема, адже його потенційне повернення в парламент може серйозно змінити баланс сил усередині керівництва Лейбористської партії.

Довибори до парламенту в окрузі Мейкерфілд, на яких Енді Бернем спробує перемогти, відбудуться 18 червня.

Останнє опитування, проведене серед членів Лейбористської партії Британії, показало, що головним претендентом на посаду нового лідера партії є саме Енді Бернем.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.