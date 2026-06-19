Зеленский на Евросовете назвал критические потребности Украины, чтобы выстоять в следующую зиму

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на заседании Евросовета перечислил важнейшие потребности Украины для подготовки к следующей зиме при сценарии, что война будет продолжаться дальше.

Как сообщает "Европейская правда", текст обращения президента опубликовала пресс-служба ОПУ.

Зеленский отметил, что Украина хотела бы завершения войны с РФ до зимы 2026 года через сочетание инструментов давления и дипломатии, однако если Кремль будет стоять на своем – Украина потребует очередного "зимнего" пакета помощи.

"Это должно охватывать энергетический пакет: газ, дизель. Я не знаю, что они разрушат этой зимой или перед зимой, поэтому я говорю: газ, дизель, бензин.... И, конечно, нам надо пакет из 300 ракет – минимум 300 ракет, антибаллистических ракет, на 3-4 месяца этих массированных ударов... Помогите нам подготовиться к зиме. Мы просим вас об этом сейчас. У нас нет времени думать. У нас есть только один выбор – решить, что нам делать", – сказал Зеленский.

Кроме того, он просил ускорить использование разблокированных денег из "фонда мира" и призвал "коалицию решительных" помочь с финансированием украинской армии.

Напомним, перед этим в четверг Украина и Германия подписали соглашение, предусматривающее совместную разработку антибаллистических систем ПВО.

Сейчас Украина и Европа критически зависимы в этом вопросе от американских систем Patriot, дальнейшее обеспечение которых под вопросом из-за непредсказуемости американской администрации и углубленного дефицита ракет-перехватчиков после войны США против Ирана, истощившей запасы ближневосточных союзников США.