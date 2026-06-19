Зеленський закликав "коаліцію рішучих" допомогти з фінансуванням українського війська

Президент України Володимир Зеленський у виступі на засіданні Євроради закликав країни-учасниці так званої "коаліції рішучих" подумати над інструментами, що забезпечили би надійне фінансування Сил оборони України.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення президента опублікувала пресслужба ОПУ.

Зеленський зазначив, що Україна своєю боротьбою робить реальний внесок у безпеку Європи і отримала унікальний досвід сучасної війни, але "без фінансування немає жодної армії".

"Багато людей запитують, які практичні рішення "коаліція рішучих" вже може забезпечити. Давайте сфокусуємося на фінансовій стабільності як частині нашої безпеки… Ми маємо надати довгострокові безпекові гарантії для Європи, і це означає довгострокові гарантії, зокрема фінансові гарантії, для безпеки, стабільності та української армії", – сказав президент.

Він зазначив, що кошти потрібні на рутинне утримання армії, її оснащення, виплату заробітних плат, фінансування військових контрактів.

"Коаліція рішучих і ЄС як її найбільша частина – цієї коаліції – і ваші країни як її члени можуть виробити особливі фінансові інструменти, які потрібні для того, щоб зробити це можливим. Давайте про це подумаємо і давайте це зробимо й підготуємо", – закликав Зеленський.

Як відомо, "коаліція рішучих" (поширений переклад також "коаліція охочих") об’єднала країни, готові зробити ті чи інші внески у довгострокову підтримку України для забезпечення сталого миру після того, як російсько-українську війну вдасться завершити. Ключову роль в ініціативі відіграють Британія і Франція. Париж прийме чергове засідання "коаліції рішучих" 13-14 липня.

Також Зеленський у зверненні до Євроради просив прискорити використання розблокованих грошей з "фонду миру" та погодити відкриття решти п'яти кластерів у вступних переговорах ще у червні.

Проте згодом стало відомо, що сподівання України та її прибічників у ЄС про швидке відкриття кластерів не вдалося підтвердити рішенням саміту.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС. Утім, коло противників цього сценарію виявилося суттєво ширшим.