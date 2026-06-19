Чорногорія не хоче занадто довго чекати на повноцінне членство в ЄС

В уряді Чорногорії переконані, що їхня країна не повинна занадто довго бути членом ЄС з обмеженими повноваженнями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Euractiv заявила чорногорська міністерка з питань ЄС Майда Горчевич.

Її коментар з’явився на тлі того, як раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос підтвердила, що нові країни-члени ЄС можуть стикатися з випробувальними заходами та обмеженнями протягом більше ніж десяти років після вступу.

"Ми не проти розумного перехідного періоду", – сказала Горчевич.

Вона запропонувала трирічний перехідний період, зазначивши, що попередні угоди про вступ містили положення аналогічної тривалості.

"Три роки – цього цілком достатньо", – зазначила Горчевич, аргументуючи, що це дасть новому уряду "один мандат", щоб продемонструвати, що він є "розумним і відповідальним партнером".

На її думку, Чорногорія має унікальні передумови для членства в ЄС – і тому заслуговує на коротший перехідний період, ніж, наприклад, Молдова, Україна та Албанія.

"З огляду на те становище, в якому ми перебуваємо, з огляду на реформи, які ми проводимо... зовнішню політику в галузі безпеки, НАТО, невелику чисельність населення тощо", – сказала Горчевич.

Чорногорія подала заявку на вступ до ЄС у 2008 році. У квітні країни ЄС домовилися розпочати розробку договору про вступ Чорногорії – це перший такий процес з часу вступу Хорватії, в якому визначаються умови, на яких країна приєднається до ЄС.

"Я сподіваюся на розуміння з боку держав-членів та Європейської комісії", – додала міністерка, але визнала, що Чорногорія має мало важелів впливу в цих переговорах.

За даними ЗМІ, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права.

При цьому в Албанії наголосили, що готові піти "на все", щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну.