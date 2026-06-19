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Черногория не хочет слишком долго ждать полноценного членства в ЕС

Новости — Пятница, 19 июня 2026, 11:03 — Ирина Кутелева

В правительстве Черногории убеждены, что их страна не должна слишком долго быть членом ЕС с ограниченными полномочиями.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Euractiv заявила черногорский министр по вопросам ЕС Майда Горчевич.

Ее комментарий появился на фоне того, как ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что новые страны-члены ЕС могут сталкиваться с испытательными мерами и ограничениями в течение более чем десяти лет после вступления.

"Мы не против разумного переходного периода", – сказала Горчевич.

Она предложила трехлетний переходный период, отметив, что предыдущие соглашения о вступлении содержали положения аналогичной продолжительности.

"Три года – этого вполне достаточно", – отметила Горчевич, аргументируя, что это даст новому правительству "один мандат", чтобы продемонстрировать, что оно является "разумным и ответственным партнером".

По ее мнению, Черногория имеет уникальные предпосылки для членства в ЕС – и поэтому заслуживает получить более короткий переходный период, чем, например, Молдова, Украина и Албания.

"Учитывая то положение, в котором мы находимся, учитывая реформы, которые мы проводим... внешнюю политику в области безопасности, НАТО, небольшую численность населения и т.д.", – сказала Горчевич.

Черногория подала заявку на вступление в ЕС в 2008 году. В апреле страны ЕС договорились начать разработку договора о вступлении Черногории – это первый такой процесс со времени вступления Хорватии, в котором определяются условия, на которых страна присоединится к ЕС.

"Я надеюсь на понимание со стороны государств-членов и Европейской комиссии", – добавила министр, но признала, что Черногория имеет мало рычагов влияния в этих переговорах.

По данным СМИ, Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург призвали ЕС обсудить варианты временного ограничения права голоса для будущих новых членов блока и создание гарантий по соблюдению ими верховенства права.

При этом в Албании отметили, что готовы пойти "на все", чтобы стать членом ЕС, даже если ценой вступления станет временное отсутствие ее права национального вето во время испытательного срока.

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Вступление в ЕС Черногория
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