Кос підтвердила, що ЄС може позбавити нових членів права вето

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос допустила, що нових країн-членів ЄС можуть позбавити права вето на початку членства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі.

У Кос спитали, чи розглядає ЄС можливість позбавити Україну права вето на початку членства, на що вона відповіла, що необхідно "дійти до ситуації, коли укладатимемо договір про вступ також і для України".

Вона також додала, що необхідно переконатись у тому, що нові країни-члени "дотримуватимуться європейських правил, будучи членами через 5, 10 чи 15 років".

"Наразі ми перебуваємо в процесі його підготовки для Чорногорії, тож мине ще певний час, перш ніж ми побачимо, як це зробити. Але що ми знаємо зараз – і саме тому я згадую договір про вступ із Чорногорією, – це те, що це буде нове покоління договорів про вступ у тому сенсі, що ми матимемо нові запобіжники, які робитимуть або забезпечуватимуть саме те, про що ви згадали", – сказала єврокомісарка.

Тому, за її словами, ЄС обговорюватиме кожну країну, щойно дійде до моменту укладення договору про вступ.

За даними ЗМІ, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права.

При цьому в Албанії наголосили, що готові піти "на все", щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну.