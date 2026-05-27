Албанія прагне вступити до ЄС, навіть якщо в неї не буде права вето

Албанія готова піти "на все", щоб стати членом ЄС, навіть якщо ціною вступу стане тимчасова відсутність її права національного вето під час випробувального терміну.

Про це заявив албанський прем’єр-міністр Еді Рама, якого цитує Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Рама сказав, що не буде заперечувати проти пропозиції щодо тимчасового обмеження права вето для майбутніх країн-членів, висунутої деякими національними урядами.

"Я підтримую це", – заявив Рама, прямуючи на зустріч із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос.

За його словами, розширення вимагає "креативних" та "інноваційних" рішень, оскільки "Європі доводиться мати справу з війною на власній території".

Коментар очільника уряду Албанії стосувався публікацій у ЗМІ щодо того, що уряди країн ЄС обговорюють план скасування права вето для нових членів. Це стосуватиметься таких питань як санкції проти Росії та інші рішення, що вимагають одностайності серед держав-членів.

Рама заявив, що спокійно ставиться до тимчасового обмеження права голосу Албанії, наголосивши, що Тирана завжди "на 100 % дотримувалася" зовнішньої політики ЄС.

"Ми не відступимо, що б не знадобилося для вступу", – сказав він, назвавши Албанію "талібами ЄС".

Рама закликав Брюссель пришвидшити процес розширення в цілому.

Нагадаємо, у листопаді Албанія та ЄС відкрили останній кластер в рамках переговорів про вступ балканської країни до Європейського Союзу.

Це відбулось після того, як у 2024 році шлях Албанії до ЄС був відокремлений від шляху Північної Македонії. З того часу Албанія почала відкривати у переговорах з ЄС кластер за кластером.