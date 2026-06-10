ЗМІ: п’ять країн ЄС хочуть обмежити право голосу для нових членів

Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург закликали ЄС обговорити варіанти тимчасового обмеження права голосу для майбутніх нових членів блоку та створення гарантій щодо дотримання ними верховенства права.

Про це йдеться у спільному документі країн, з яким ознайомилася агенція Reuters, передає "Європейська правда".

Серед європейських урядів тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів, оскільки Чорногорія має намір вступити до ЄС у 2028 році, а Албанія, Україна та Молдова наполягають на досягненні прогресу у своїх заявках на вступ.

П’ять країн наполягають на тому, щоб ЄС розробив сильніші гарантії щодо дотримання верховенства права з боку майбутніх членів частково через досвід з відступом від демократії в Угорщині за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У документі окреслено можливі варіанти, які можна було б вписати в майбутні договори про приєднання. Серед них – новий механізм моніторингу та запобіжне положення, яке дозволило б вживати заходів у разі серйозного відступу в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ.

"ЄС повинен провести поглиблене обговорення можливості тимчасових, перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема в тих частинах acquis ЄС, де потрібна одноголосність", – наголосили п’ять країн, маючи на увазі рішення щодо розширення, зовнішньої політики та бюджету ЄС, де наразі потрібна згода всіх держав-членів.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у листі до лідерів країн блоку запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" без права голосу на період її переговорів про вступ.

Президент України Володимир Зеленський назвав таку пропозицію несправедливою.

"Європейська правда" вже публікувала пояснення, як має змінитися ідея Мерца, щоби зняти застереження, які лунають в Україні.

Також повідомляли, що Франція та Німеччина розіслали партнерам по ЄС документ, в якому запропонували новий підхід щодо підготовки до вступу Молдови та держав Західних Балкан в Євросоюз, який передбачає поступову спрощену інтеграцію в діяльність ЄС – і закликали Єврокомісію підготувати пропозиції.