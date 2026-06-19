Евродепутат от Литвы заявил о желании стать главой МИД в новом правительстве

Литовский евродепутат Виргиниюс Синкявичюс заявил, что рассмотрел бы возможность возвращения в Литву только при условии назначения на должность министра иностранных дел.

Об этом он сказал в интервью LRT, сообщает "Европейская правда".

Политик рассказал, что предложение того, чтобы новым главой МИД Литвы стал он, звучало, "и оно выглядело достаточно серьезно, такие размышления действительно были".

На вопрос, согласился бы он занять должность министра, Синкявичюс ответил, что рассмотрел бы такую возможность.

"Я бы подумал, поскольку это зависело бы от многих факторов. Мы всегда выступали за более широкое обновление правительства", – сказал Синкявичюс.

В четверг Синкявичюс призвал не медлить с решением о смене министра иностранных дел, если такой план действительно существует.

По его словам, министра следует сменить как можно раньше, чтобы он мог должным образом подготовиться к председательству Литвы в Совете Европейского Союза в первой половине следующего года.

Претендент на должность премьер-министра Миндаугас Синкявичюс пока не раскрывает, предложит ли он заменить нынешнего министра иностранных дел Кястутиса Будриса в новом правительстве.

Сейчас Синкявичюс является членом Европейского парламента, его мандат заканчивается в 2029 году.

Напомним, в четверг Литовская социал-демократическая партия, Союз демократов "Во имя Литвы" и Союз крестьян и зеленых Литвы в четверг подписали новое коалиционное соглашение после того, как из предыдущей коалиции исключили ультраправую и украинофобную "Зарю Немана".

Председатель Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс решил взять на себя ответственность и возглавить правительство.

Предыдущее правительство во главе с премьером Ингой Ругинене на следующей неделе официально объявит об отставке.

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