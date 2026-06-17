Уряд Литви наступного тижня піде у відставку

Уряд Литви на чолі з Інгою Ругінене наступного вівторка подасть у відставку після реорганізації керівної коаліції, з якої виключили ультраправих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Як повідомив радник прем’єр-міністерки Ігнас Альгірдас Добровольскас, уряд Ругінене має намір подати у відставку 23 червня на позачерговому засіданні.

"Можу сказати, що наразі цей день запланований, і питання про відставку має бути порушено", – заявив Добровольскас.

Закон передбачає, що прем'єр-міністр подає президенту письмове повідомлення про відставку уряду, про що оголошується на засіданні кабінету міністрів.

Після того як глава держави отримає це повідомлення, у нього є не більше ніж 15 днів, щоб подати на розгляд Сейму кандидатуру нового прем'єр-міністра. Очікується, що ним стане лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс.

Після затвердження Сеймом прем’єр матиме не більше 15 днів, щоб подати на голосування парламенту склад та програму уряду, узгоджену з президентом.

На початку червня Соціал-демократична партія Литви заявила про рішення припинити співпрацю з ультраправою "Зорею Німану" та почати перемовини із Союзом демократів "В ім’я Литви".

Минулого тижня оновлена коаліція, з якої виключили ультраправих, завершила підготовку коаліційної угоди – її планують підписати 18 червня.

Голова Соціал-демократичної партії Литви Міндаугас Сінкявічюс вирішив взяти на себе відповідальність і очолити уряд.

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