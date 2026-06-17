ЗМІ: у Польщі кажуть, що Зеленський приїде у Гданськ попри скандал з "героями УПА"

Президент Володимир Зеленський приїде до Гданська на конференцію з відновлення України попри скандал довкола "героїв УПА".

Про це повідомило виданню Rzeczpospolita джерело в польському уряді, пише "Європейська правда".

За даними джерела, у вівторок Міністерство закордонних справ Польщі отримало ноту від української сторони щодо присутності Володимира Зеленського на конференції з відновлення України, яка відбудеться 25-26 червня в Гданську.

Через конфлікт між Польщею та Україною щодо найменування військового підрозділу на честь героїв УПА приїзд Зеленського до Польщі був під питанням. Журналісти цікавилися долею конференції, особливо приїздом найвищих гостей, президента України та інших керівників урядів, проте офіційно від української сторони відповідь на це питання не надходила.

Кілька днів тому Микита Потураєв, депутат від партії "Слуга народу", заявив в інтерв'ю PAP, що президент України "має бути" в Гданську. "Такі плани є, і я знаю, що ми всі плануємо приїхати. Хоча я не можу говорити від його (українського президента) імені", – наголосив він.

Тепер джерело з польського уряду також підтвердило виданню присутність Володимира Зеленського на конференції в Гданську.

Польський Урядовий уповноважений з питань відбудови України Павел Коваль наголошував, що подія у Гданську є конференцією як Польщі, так і України, і тому обидві країни зацікавлені в її проведенні.

Конференція з питань відновлення України 2026 відбудеться 25-26 червня в Гданську. У заході візьмуть участь до п'яти тисяч гостей – глави держав, політики та представники бізнесу.

Це перший випадок проведення конференції в Польщі, раніше вона проходила в Лугано, Берліні, Лондоні та Римі.

Глава уряду Польщі Дональд Туск раніше дав зрозуміти, що попри кризу у відносинах очікує на Володимира Зеленського у Гданську.

8 червня у Польщі відбулося засідання капітулу ордена Білого Орла, однією з тем якого була пропозиція президента Кароля Навроцького позбавити нагороди його українського колегу Володимира Зеленського.

Речник Навроцького Рафал Лешкевич заявив, що президент не поспішає позбавляти Зеленського ордена Білого орла, очікуючи, що Україна виправить "помилку" з найменуванням підрозділу ССО на честь героїв УПА.

Детальніше читайте у статті Герої УПА, що розпалили Польщу: чому Зеленський пішов на рішення, яке загострило конфлікт