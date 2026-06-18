Зеленський та Туск провели переговори на полях саміту ЄС

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Польщі Дональд Туск провели зустріч у Брюсселі.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Двосторонні переговори відбулися перед початком пленарного засідання саміту.

Переговори відбулися у вузькому складі: з українського боку у них взяв участь міністр Сибіга, з польського – посол Польщі при ЄС Агнєшка Бартол.

Про результати не повідомляється, але ця зустріч має особливе значення з огляду на загострення історичного конфлікту між двома країнами та на наближення Конференції з відновлення України (URC) у Гданську, у якій початково була запланована участь президента Зеленського.

Днями польські джерела повідомили, що Зеленський приїде у Гданськ попри скандал з "героями УПА". Офіційного підтвердження щодо цього не надходило.

Відомо, що Голови МЗС України і Польщі зустрінуться на публічній дискусії у Гданську.