Ультраправі в Польщі вимагають блокувати вступ України в ЄС через підрозділ "Героїв УПА"

Лідер польської ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак закликав блокувати вступ України до ЄС через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

Про це він заявив в ефірі RMF24, передає "Європейська правда".

На думку Босака, Польща повинна перш за все оголосити, що блокуватиме вступ України до Європейського Союзу, доки Київ "не відійде від культу злочинців і повністю не розблокує всі ексгумації" жертв Волинської трагедії.

Його різкі заяви стали відповіддю на рішення українського президента Володимира Зеленського присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Віцеспікер Сейму заявив, що Польща має піти на жорсткіші кроки стосовно України.

"Якщо ми хочемо чинити реальний тиск на Україну, нам потрібно перейти до більш конкретних жестів, які матимуть ефективний вплив", – заявив посадовець.

Серед іншого, лідер "Конфедерації" запропонував уряду припинити платити за Starlink, якими користуються українські військові, а також відмовитися від схем спільного запозичення коштів для України з іншими країнами Європейського Союзу.

"Польща повинна відмовитися від попередніх рішень уряду Моравецького щодо запозичень на користь України. Це, мабуть, перший такий випадок, про який я знаю з історії міжнародних фінансів, коли держави, які хочуть допомогти одна одній, замість того, щоб надати кредит, самі залазять у борги, надають безумовну та безповоротну допомогу, а на себе беруть тягар погашення кредиту", – заявив політик.

На його думку, керівні партії Польщі спричинили ситуацію, в якій в Україні "панує зневага до польських політиків".

"Їх вважають слабаками. Вони вважають, що можна вчинити будь-яку провокацію. Це не зустріне жодної реакції", – наголосив Босак.

Нагадаємо, польський президент Кароль Навроцький буде домагатися позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої нагороди Польщі через його рішення присвоїти елітному підрозділу українських ССО найменування Героїв УПА.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування Героїв УПА.

На тлі скандалу у МЗС України заявили, що, ініціюючи надання почесного звання для свого підрозділу, бійці ССО "точно не мали на меті образити дружній польський народ".