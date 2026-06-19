Президент Польши заявляет об угрозе для фермеров в связи с предстоящим вступлением Украины в ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу для польского сельского хозяйства.

Об этом сообщили на странице канцелярии президента в X, передает "Европейская правда".

Навроцкий, выступая перед аграриями на соревнованиях AgroLiga 2025, прокомментировал будущее членство Украины в ЕС, которое, по его словам, представляет угрозу для польских фермеров.

"Я также признаю, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу для польского сельского хозяйства. Я президент Польши, и, понимая стремления Украины, я всегда буду поддерживать доброжелательное отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, в том числе в контексте Зеленого курса и решений ЕС", – говорилось в речи Навроцкого.

Комментарии польского президента прозвучали на фоне очередного обострения украинско-польских отношений из-за решения о присвоении подразделению ССО имени Героев УПА.

Ранее лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак призвал блокировать вступление Украины в ЕС из-за присвоения украинскому подразделению названия "Героев УПА".

В то же время на фоне напряженности президент Украины Владимир Зеленский и премьер Польши Дональд Туск провели встречу в Брюсселе в рамках саммита ЕС.

На днях польские источники сообщили, что Зеленский приедет в Гданьск на Конференцию по восстановлению Украины (URC) несмотря на скандал с "героями УПА". Официального подтверждения по этому поводу не поступало.