В пятницу суд в Великобритании приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Украины Романа Лавриновича за поджоги автомобиля и домов, связанных с британским премьером Киром Стармером, в мае прошлого года.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Суд также вынес приговор сообщнику 22-летнего украинца, 27-летнему гражданину Румынии украинского происхождения Станиславу Карпюку – его приговорили к двум годам лишения свободы. Карпюка признали виновным в сговоре с целью поджога, а Лавриновича – еще и в повреждении имущества в результате поджога, при котором он проявил халатность в отношении возможности создания угрозы жизни людей.

Другого украинца, 35-летнего Петра Починка, оправдали ранее.

В мае 2025 года в северном Лондоне был подожжен автомобиль Toyota, который когда-то принадлежал Стармеру. Через несколько дней были подожжены два дома, связанные с британским премьером.

Суд установил, что Лавринович совершил эти нападения после того, как его завербовал русскоязычный пользователь Telegram с псевдонимом "El Money", который пообещал ему вознаграждение за содеянное.

Лавринович во время допроса в полиции несколько раз утверждал, что не знает, кто такой Кир Стармер.

Прокуроры не указали, кто стоит за организацией нападений. BBC ранее опубликовала расследование, в котором журналисты указывают на российский след в этих поджогах. Как свидетельствуют сообщения, "El Money" предлагал российское гражданство в обмен на новые атаки и восхвалял Владимира Путина.

Доказательства, обнаруженные журналистами, свидетельствуют о том, что куратором является российский дипломат Евгений Люкшин, обученный шпионами и пропагандистами ведению информационной войны, который имеет тесные связи с высшими эшелонами власти в Москве.