Двох українців та румуна судять у справі про підпал майна, пов’язаного зі Стармером

Двоє громадян України та один румун у середу постали перед судом Лондона; їх звинувачують у змові з метою підпалу майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, у травні минулого року за вказівкою особи під псевдонімом "El Money".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

22-річному українцю Роману Лавриновичу висунули звинувачення за трьома пунктами – змови з метою підпалу та пошкодженні двох об'єктів майна шляхом підпалу з наміром створити загрозу життю.

Двох інших підозрюваних, 35-річного громадянина України Петра Починка та 27-річного румуна українського походження Станіслава Карпюка, також звинувачують у змові з метою підпалу.

За даними прокуратури, троє чоловіків діяли за фінансового сприяння особи під псевдонімом "El Money". Як зазначили правоохоронці, невідомий спілкувався з підозрюваними російською мовою.

Всі троє заперечують звинувачення. Очікується, що судовий розгляд триватиме до кінця травня.

Нагадаємо, справа стосується кількох пожеж, що сталися у північному Лондоні протягом 11-12 травня 2025 року.

11 травня стався підпал багатоквартирного будинку, де колись мешкав глава британського уряду, а 12 травня сталася ще одна пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства.

ЗМІ повідомляли, що одного з чотирьох підозрюваних у підпалі майна, пов’язаного зі Стармером, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Telegram.