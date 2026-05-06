Українець, звинувачений в атаках на майно Стармера, каже, що не знає, хто це

Громадянин України Роман Лавринович, якого звинувачують у змові з метою підпалу майна, пов’язаного з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, заявив поліції, що не знав, хто це.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Громадяни України Роман Лавринович та Петро Починок, а також громадянин Румунії українського походження Станіслав Карпюк звинувачуються у нападах на об’єкти нерухомості та автомобіль, пов'язані з британським прем’єром. Всі троє заперечують звинувачення.

Під час допиту в поліції Лавриновича кілька разів запитували, чи знає він, хто такий Стармер, і чи тримає він на нього образу. На це він відповідав негативно.

Детектив запитав підозрюваного, чи знає він, хто зараз очолює британський уряд. На це Лавринович також відповів "ні".

Потім він відповів "так", коли його запитали, чи чув він про колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.

Лавринович заперечує свою причетність до підпалів, заявляючи, що в момент цих інцидентів був вдома та у друзів. Йому висунуто додаткові звинувачення у пошкодженні майна внаслідок підпалу, вчиненого з недбалим ставленням до загрози життю людей.

Наприкінці квітня троє підозрюваних постали перед судом Лондона. За даними прокуратури, чоловіки діяли за фінансового сприяння особи під псевдонімом "El Money". Як зазначили правоохоронці, невідомий спілкувався з підозрюваними російською мовою.

Нагадаємо, справа стосується кількох пожеж, що сталися у північному Лондоні протягом 11-12 травня 2025 року.

11 травня стався підпал багатоквартирного будинку, де колись мешкав глава британського уряду, а 12 травня сталася ще одна пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства.

ЗМІ повідомляли, що одного з підозрюваних у підпалі майна, Романа Лавриновича, могли завербувати спецслужби Росії через застосунок Telegram.