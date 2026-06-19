ЄС перерахував Вірменії 34 млн євро на тлі торговельних обмежень РФ

Європейська комісія виділила Вірменії 34 мільйони євро для пом’якшення наслідків російських торговельних обмежень.

Про це повідомили у представництві ЄС у Вірменії в п’ятницю, пише "Європейська правда".

Ця фінансова допомога є першим траншем ширшого пакета заходів, оголошеного президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Додаткова підтримка буде надана секторам, які постраждали від торговельних обмежень РФ, зокрема сектору агропродовольчих товарів, квітковому виробництву та іншим експортноорієнтованим галузям, через торговельні ініціативи, заходи з налагодження ділових контактів та цільові ініціативи щодо доступу до ринків.

Робоча група ЄС–Вірменія з питань економічної стійкості продовжує регулярно збиратися для керівництва та моніторингу реалізації цих заходів.

"ЄС твердо підтримує Вірменію – суверенну, демократичну та незалежну країну. Сьогоднішня підтримка допоможе вирішити нагальні економічні виклики, водночас відкриваючи для вірменських підприємств нові можливості для торгівлі з регіональними та європейськими ринками. Це – європейська солідарність у дії", – заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

5 липня Кос відвідає Вірменію, щоб сприяти реалізації пакета підтримки та обговорити подальші кроки щодо зміцнення співпраці між ЄС та Вірменією.

На початку червня Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС.

У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви "економічним примусом" та пообіцяла підтримку.