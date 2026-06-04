Президентка Єврокомісії обіцяє Вірменії підтримку на тлі тиску від Росії

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном щодо посилення російського тиску на країну через її зближення з ЄС.

Про це повідомили в пресслужбі Єврокомісії, пише "Європейська правда".

У розмові йшлося про обмеження Росією імпорту низки вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку. Фон дер Ляєн назвала ці кроки Москви "економічним примусом" та наголосила, що вони є неприйнятними.

"Розширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми надто добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію", – заявила очільниця Єврокомісії.

Посадовиця анонсувала пакет підтримки від ЄС, який включає негайну фінансову допомогу Вірменії на суму понад 50 мільйонів євро. За словами фон дер Ляєн, підтримки буде ще більше, зокрема щодо спрощення торгівлі деякими вірменськими товарами, насамперед сільськогосподарською продукцією.

Крім того, ЄС надаватиме практичну підтримку постраждалим від російських обмежень секторам, таким як квіткова галузь.

"Завтра до Латвії планується прибуття партії з 10 тисяч квітів. Інші будуть доставлені пізніше. Ми також продовжуватимемо об'єднувати наші підприємства, виконуючи зобов'язання, взяті на нашому нещодавньому саміті в Єревані", – оголосила президентка ЄК.

Вона нагадала, що сторони домовилися створити спільну робочу групу ЄС-Вірменія, яка координуватиме різні напрямки співпраці.

Фон дер Ляєн також висловила готовність Європи реалізувати "Партнерство з питань транспортного сполучення", про яке сторони домовилися під час саміту в Єревані.

"Вірменія має потенціал стати стратегічним транспортним вузлом, що з’єднує Європу, Південний Кавказ та Центральну Азію. Ми готові надавати підтримку інфраструктурі та прикордонним пунктам пропуску в міру відновлення регіональних сполучень", – заявила вона.

Нагадаємо, на початку травня в Єревані відбувся саміт Європейської політичної спільноти, а також перший в історії саміт Вірменія-ЄС. У російському МЗС побачили у цьому спроби Європи "втягнути Вірменію в антиросійську орбіту" та повідомили, що знають про намір долучити її до "агресивних євроатлантичних стандартів".

Також у Москві дали зрозуміти Вірменії, що у разі виходу з Євразійського економічного союзу вона втратить доступ до російського газу за пільговими цінами.

Цими вихідними у Вірменії пройдуть парламентські вибори. Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.