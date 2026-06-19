ЕС перечислил Армении 34 млн евро на фоне торговых ограничений РФ

Европейская комиссия выделила Армении 34 миллиона евро для смягчения последствий российских торговых ограничений.

Об этом сообщили в представительстве ЕС в Армении в пятницу, пишет "Европейская правда".

Эта финансовая помощь является первым траншем более широкого пакета мер, объявленного президентом Урсулой фон дер Ляйен.

Дополнительная поддержка будет оказана секторам, пострадавшим от торговых ограничений РФ, в частности сектору агропродовольственных товаров, цветочному производству и другим экспортоориентированным отраслям, посредством торговых инициатив, мероприятий по налаживанию деловых контактов и целевых инициатив по доступу к рынкам.

Рабочая группа ЕС–Армения по вопросам экономической устойчивости продолжает регулярно собираться для руководства и мониторинга реализации этих мер.

"ЕС решительно поддерживает Армению – суверенную, демократическую и независимую страну. Сегодняшняя поддержка поможет решить насущные экономические проблемы, одновременно открывая для армянских предприятий новые возможности для торговли с региональными и европейскими рынками. Это – европейская солидарность в действии", – заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

5 июля Кос посетит Армению, чтобы содействовать реализации пакета поддержки и обсудить дальнейшие шаги по укреплению сотрудничества между ЕС и Арменией.

В начале июня Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу усиления российского давления на страну из-за её сближения с ЕС.

В разговоре речь шла об ограничениях, введенных Россией на импорт ряда армянских товаров, в частности фруктов, овощей, цветов и коньяка. Фон дер Ляйен назвала эти шаги Москвы "экономическим принуждением" и пообещала поддержку.