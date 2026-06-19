Мерц заявив, що Чорногорія вже фактично готова до вступу в ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що Чорногорія перебуває на переході до фінального етапу приєднання до Євросоюзу.

Про це він сказав на пресконференції після завершення саміту лідерів ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Мерц відзначив, що із вступом держав Західних Балкан ситуація інша, ніж із вступом України.

"Ми вже майже 20 років ведемо переговори з цими державами щодо членства в Європейському Союзі. Принаймні одна з країн, а саме Чорногорія, практично готова до вступу. Кластери в основному завершені. Країна могла б тепер, так би мовити, перейти до фінального етапу", – сказав Мерц.

За його словами, нині питання полягає лише в тому, як вступлять до ЄС західнобалканські держави: всі одночасно чи по черзі.

"Є вагомі підстави стверджувати, що всі одночасно. Але є й вагомі підстави стверджувати, що по черзі. Про це ми поговоримо на наступному засіданні Європейської ради", – сказав Мерц.

Як повідомлялося, Греція вивчає шляхи пришвидшення вступу Чорногорії до Європейського Союзу під час свого головування в Раді ЄС у другій половині 2027 року.

Чорногорія оголосила свою кампанію за членство "28-ий до 28-го" – обіцянку стати 28-м членом ЄС до 2028 року. Міністерка європейських справ Майда Горчевич заявила, що країні не доведеться довго чекати на повноцінне членство.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що вступ Чорногорії до ЄС може стати реальністю у 2028 році.

Більше на цю тему читайте в статті Чорногорії – дату вступу, іншим – новий план: саміт ЄС-Західні Балкани став "геополітичним"