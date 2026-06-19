Мерц заявил, что Черногория уже фактически готова к вступлению в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что Черногория находится на переходном этапе к завершающей стадии присоединения к Евросоюзу.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Мерц отметил, что с вступлением государств Западных Балкан ситуация иная, чем с вступлением Украины.

"Мы уже почти 20 лет ведем переговоры с этими государствами о членстве в Европейском Союзе. По крайней мере одна из стран, а именно Черногория, практически готова к вступлению. Кластеры в основном завершены. Страна могла бы теперь, так сказать, перейти к финальному этапу", – сказал Мерц.

По его словам, сейчас вопрос заключается лишь в том, как вступят в ЕС западнобалканские государства: все одновременно или поочередно.

"Есть веские основания утверждать, что все одновременно. Но есть и веские основания утверждать, что поочередно. Об этом мы поговорим на следующем заседании Европейского совета", – сказал Мерц.

Как сообщалось, Греция изучает пути ускорения вступления Черногории в Европейский Союз во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2027 года.

Черногория объявила о своей кампании за членство "28-й к 28-му" – обещании стать 28-м членом ЕС к 2028 году. Министр по европейским делам Майда Горчевич заявила, что стране не придется долго ждать полноценного членства.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Черногории в ЕС может стать реальностью в 2028 году.

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