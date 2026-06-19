Греція добиватиметься вступу Чорногорії до ЄС під час свого головування у 2027 році

Греція вивчає шляхи пришвидшення вступу Чорногорії до Європейського Союзу під час свого головування в Раді ЄС у другій половині 2027 року.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Грецький міністр закордонних справ Йоргос Герапетрітіс у п’ятницю вирушив до Подгориці, щоб обговорити шлях Чорногорії до ЄС та спроби його пришвидшити під час головування Афін в Раді ЄС.

За даними урядових джерел, метою головування Греції є допомога принаймні одній країні Західних Балкан вступити до блоку. На думку грецьких посадовців, найбільш реалістичним кандидатом є Чорногорія, яка розпочала переговори про вступ у 2012 році.

В уряді Греції сподіваються відіграти ключову роль, подібну тієї, коли у 2003 році грецьке головування припало на підготовку до найбільшого розширення Євросоюзу після закінчення Холодної війни.

Чорногорія оголосила свою кампанію за членство "28-ий до 28-го" – обіцянку стати 28-м членом ЄС до 2028 року. В інтерв'ю Euractiv міністерка європейських справ Майда Горчевич заявила, що країні не доведеться довго чекати на повноцінне членство.

Вважається, що населення Чорногорії, яке становить близько 600 000 осіб, призведе до відносно низьких економічних та політичних витрат для ЄС.

Афіни вивчають способи пришвидшення графіка та сприяння вступу Чорногорії до кінця 2027 року. Однак не всі держави-члени прагнуть прискорити цей процес, особливо щодо Західних Балкан.

"Теоретично всі погоджуються, що регіон належить до ЄС, але коли обговорення переходять до практичних кроків, кілька урядів створюють перешкоди, часто посилаючись на технічні проблеми та занепокоєння щодо методології вступу", – сказав Euractiv дипломат ЄС.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявила, що вступ Чорногорії до ЄС може стати реальністю у 2028 році.

Наприкінці квітня Чорногорія зробила ще один крок назустріч членству в ЄС: країни блоку домовилися розпочати роботу над договором про приєднання цієї невеликої балканської держави.

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