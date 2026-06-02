У Києві підсвітили Монумент Незалежності кольорами прапора Італії

У Києві відбулися урочистості з нагоди 80-ї річниці проголошення Італійської Республіки: з цієї нагоди Монумент Незалежності на Майдані вперше в історії підсвітили кольорами італійського триколора.

Про це пише "Європейська правда".

Ініціатором заходів став посол Італії в Україні Карло Формоза. Він підкреслив історичні паралелі між становленням післявоєнної Італії та нинішньою боротьбою України за незалежність і демократію.

"Дивлячись на сьогоднішню Україну та її стійкість, у пам’яті оживають спогади про ті жертви, на які пішли італійці після трагедії фашизму та війни, щоб разом побудувати демократичну державу. Як і наша країна 80 років тому, мужній і незламний народ України проходить через момент, коли свобода перестає бути абстрактним поняттям і перетворюється на щоденний, конкретний та дорогий вибір", – сказав він.

За словами посла, Україна сьогодні захищає не лише власний суверенітет, а й універсальні принципи міжнародного порядку, зокрема право народів самостійно визначати своє майбутнє.

Він також підтвердив, що Італія залишається на боці України з початку російського вторгнення та підтримує зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, ввечері 23 серпня 2025 року будівлю Європейської ради підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу.

Також писали, що перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня.

А будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.