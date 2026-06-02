В Киеве подсветили Монумент Независимости цветами флага Италии

В Киеве прошли торжества по случаю 80-летия провозглашения Итальянской Республики: в этот день Монумент Независимости на Майдане впервые в истории подсветили цветами итальянского триколора.

Об этом пишет "Европейская правда".

Инициатором мероприятий выступил посол Италии в Украине Карло Формоза. Он подчеркнул исторические параллели между становлением послевоенной Италии и нынешней борьбой Украины за независимость и демократию.

"Глядя на сегодняшнюю Украину и ее стойкость, в памяти оживают воспоминания о тех жертвах, на которые пошли итальянцы после трагедии фашизма и войны, чтобы вместе построить демократическое государство. Как и наша страна 80 лет назад, мужественный и несокрушимый народ Украины переживает момент, когда свобода перестает быть абстрактным понятием и превращается в ежедневный, конкретный и дорогой выбор", – сказал он.

По словам посла, Украина сегодня защищает не только собственный суверенитет, но и универсальные принципы международного порядка, в частности право народов самостоятельно определять свое будущее.

Он также подтвердил, что Италия остается на стороне Украины с начала российского вторжения и поддерживает усилия по достижению справедливого и прочного мира.

Напомним, вечером 23 августа 2025 года здание Европейского совета подсветили цветами национального флага Украины в знак поддержки украинского народа.

Также сообщалось, что перед штаб-квартирой Европейской комиссии подняли флаг Украины по случаю ее национального дня.

А здание латвийского Министерства иностранных дел также украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтых цветах по случаю государственных праздников в Украине.