Будівлі європейських інституцій підсвітили синьо-жовтими кольорами

Новини — Неділя, 24 серпня 2025, 08:10 — Уляна Кричковська

Будівлю Європейської ради підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу ввечері 23 серпня.

Про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта в соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Ввечері 23 серпня Кошта заявив, що напередодні Дня Незалежності Європа віддає шану мужності, стійкості та європейському майбутньому українців.

Кошта опублікував фото будівлі "Європа" у синьо-жовтих кольорах.

"Шановний народе України, сьогодні ввечері будівля "Європа" сяє у ваших національних кольорах – синьому та жовтому – як символ нашої непохитної підтримки вас", – додав він.

Фото: Х
Фото: Х

Доповнено о 09:05. Також підсвітили кольорами національного прапора України Європейський парламент та будівлю Європейської комісії.

Будівля Європейської комісії
Будівля Європейської комісії
Фото: Facebook
Будівля Європейського парламенту
Будівля Європейського парламенту
Фото: Facebook

Також писали, що перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня.

А будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.

