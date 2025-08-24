Будівлі європейських інституцій підсвітили синьо-жовтими кольорами
Новини — Неділя, 24 серпня 2025, 08:10 —
Будівлю Європейської ради підсвітили кольорами національного прапора України на знак підтримки українського народу ввечері 23 серпня.
Про це повідомив президент Євроради Антоніу Кошта в соцмережі Х, пише "Європейська правда".
Ввечері 23 серпня Кошта заявив, що напередодні Дня Незалежності Європа віддає шану мужності, стійкості та європейському майбутньому українців.
Кошта опублікував фото будівлі "Європа" у синьо-жовтих кольорах.
"Шановний народе України, сьогодні ввечері будівля "Європа" сяє у ваших національних кольорах – синьому та жовтому – як символ нашої непохитної підтримки вас", – додав він.
Доповнено о 09:05. Також підсвітили кольорами національного прапора України Європейський парламент та будівлю Європейської комісії.
Також писали, що перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня.
А будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.