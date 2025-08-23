Укр Рус Eng

МЗС Латвії підсвітили кольорами українського прапора з нагоди свят 23 і 24 серпня

фото
Новини — Субота, 23 серпня 2025, 08:32 — Олег Павлюк

Будівлю латвійського Міністерства закордонних справ прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", МЗС Латвії повідомило на Х.

Зовнішньополітичне відомство Латвії зазначило, що на його будівлі встановили українські прапори та синьо-жовту підсвітку з нагоди Дня Державного прапора України 23 серпня та Дня Незалежності 24 серпня.

"Бажаємо нашим друзям в Україні сили та витривалості!" – ідеться в повідомленні.

Глава латвійського МЗС Байба Браже також поділилась фотографією свого відомства з українськими прапорами та синьо-жовтою підсвіткою на Х.

"На честь Дня прапора України сьогодні та Дня Незалежності завтра будівля Міністерства закордонних справ Латвії підсвічена кольорами українського прапора. #StandWithUkraine", – написала вона.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабної війни.

У Литві нещодавно вкрали український прапор з будівлі Спеціальної слідчої служби (СТС) в місті Панявежис.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
Реклама: