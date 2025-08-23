Єврокомісія підняла український стяг до Дня прапора України

Перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Єврокомісія на Х.

У повідомленні Європейська комісія наголосила, що прапор України несе в собі мужність, витривалість і свободу.

"У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі. Це знак того, що Європа стоїть єдиним фронтом на боці України за справедливий і тривалий мир. Сьогодні і завжди", – додали там.

Своє повідомлення Єврокомісія завершила словами "Ми з вами" українською та англійською мовами.

Courage. Resilience. Freedom.



Ukraine’s flag carries them all.



On Ukraine’s Flag Day, it proudly stands before our Brussels headquarters.



A sign that Europe is united on Ukraine's side for a just and lasting peace. Today and every day.



Ми з вами. We are with you. pic.twitter.com/DfI1RehBds – European Commission (@EU_Commission) August 23, 2025

Будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабної війни.