Єврокомісія підняла український стяг до Дня прапора України
Новини — Субота, 23 серпня 2025, 12:11 —
Перед штаб-квартирою Європейської комісії підняли прапор України з нагоди його національного дня.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Єврокомісія на Х.
У повідомленні Європейська комісія наголосила, що прапор України несе в собі мужність, витривалість і свободу.
"У День прапора України він гордо майорить перед нашою штаб-квартирою в Брюсселі. Це знак того, що Європа стоїть єдиним фронтом на боці України за справедливий і тривалий мир. Сьогодні і завжди", – додали там.
Своє повідомлення Єврокомісія завершила словами "Ми з вами" українською та англійською мовами.
Courage. Resilience. Freedom.– European Commission (@EU_Commission) August 23, 2025
Ukraine’s flag carries them all.
On Ukraine’s Flag Day, it proudly stands before our Brussels headquarters.
A sign that Europe is united on Ukraine's side for a just and lasting peace. Today and every day.
Ми з вами. We are with you. pic.twitter.com/DfI1RehBds
Будівлю латвійського Міністерства закордонних справ також прикрасили українськими прапорами та підсвітили у синьо-жовті кольори з нагоди державних свят в Україні.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року перед будівлею Єврокомісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності у зв’язку з 1000-м днем від початку повномасштабної війни.