Прем'єр Латвії доручить знайти рішення щодо припинення торгівлі з Росією

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс доручить міністерці закордонних справ Байбі Браже знайти рішення, як припинити експорт та імпорт з Росією, однак в окремих галузях можуть бути винятки.

Про це заявив журналістам Кулбергс після засідання уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він підкреслив, що, як і раніше, твердо наполягає на тому, що ділові зв'язки з Росією підтримувати не потрібно. "Це непотрібна залежність, яка тільки погіршує ситуацію", – зазначив Кулбергс.

Прем'єр-міністр сказав, що доручить Браже знайти рішення цього питання, однак його потрібно буде узгодити і з Європейським союзом, оскільки Латвія насамперед перебуває в торговельному співтоваристві ЄС.

Водночас політик визнав, що, наприклад, на ситуацію у фармацевтичній галузі не можна дивитися так однозначно. Підприємства цієї галузі не можуть швидко перекваліфікуватися, оскільки процес сертифікації в інших країнах тривалий. "Я знаю, що у них є план, вони скорочують [обсяги], але це не можна зробити за один день", – сказав Кулбергс.

Крім того, підприємства фармацевтичної галузі мають хімічні та біологічні знання, а також виробничі потужності, які можуть бути важливими для Латвії у сфері оборони в критичній ситуації, зазначив прем'єр-міністр. "Ці можливості необхідно зберегти", – підкреслив він, додавши, що має намір зустрітися з підприємствами фармацевтичної галузі, щоб обговорити такі питання.

За перші три місяці цього року Латвія експортувала до Росії товари на суму 244,15 млн євро, а імпортувала з Росії – на суму 10,51 млн євро.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія планує презентувати новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, на початку наступного тижня – у понеділок, 8 червня, чи вівторок, 9 червня.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".

Нагадаємо, що 20-й пакет санкцій проти Росії, затверджений країнами ЄС 23 квітня, містить обмеження проти "тіньового флоту", осіб та підприємств, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, а також закладає основу для подальшої заборони на морські послуги для постачання російської нафти.