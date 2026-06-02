Премьер Латвии поручит найти решение по прекращению торговли с Россией

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.

Об этом заявил журналистам Кулбергс после заседания правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он подчеркнул, что, как и раньше, твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. "Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию", – отметил Кулбергс.

Премьер-министр сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским союзом, поскольку Латвия прежде всего находится в торговом сообществе ЕС.

В то же время политик признал, что, например, на ситуацию в фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, поскольку процесс сертификации в других странах длительный. "Я знаю, что у них есть план, они сокращают [объемы], но это нельзя сделать за один день", – сказал Кулбергс.

Кроме того, предприятия фармацевтической отрасли обладают химическими и биологическими знаниями, а также производственными мощностями, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны в критической ситуации, отметил премьер-министр. "Эти возможности необходимо сохранить", – подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы.

За первые три месяца этого года Латвия экспортировала в Россию товары на сумму 244,15 млн евро, а импортировала из России – на сумму 10,51 млн евро.

Как сообщала "Европейская правда", Европейская комиссия планирует представить новый, 21-й пакет санкций ЕС против России в начале следующей недели – в понедельник, 8 июня, или во вторник, 9 июня.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".

Напомним, что 20-й пакет санкций против России, утвержденный странами ЕС 23 апреля, содержит ограничения против "теневого флота", лиц и предприятий, поддерживающих военно-промышленный комплекс РФ, а также закладывает основу для дальнейшего запрета на морские услуги для поставок российской нефти.