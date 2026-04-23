"ЄП" стало відомо, що містить 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

20-й пакет санкцій проти Росії, затверджений країнами ЄС 23 квітня, містить обмеження проти "тіньового флоту", осіб та підприємств, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, а також закладає основу для подальшої заборони на морські послуги для постачання російської нафти.

Про це кореспондентці "Європравди" повідомив посадовець ЄС на правах анонімності.

За інформацією джерела, новий пакет містить обмеження проти 60 суб’єктів, які підтримують воєнні зусилля РФ. Зокрема щодо них застосовуватимуть жорсткіші експортні обмеження, насамперед для товарів подвійного призначення.

Також обмеження запроваджуються проти 20 кредитних або фінансових установ.

Крім того, санкційний пакет закладає основу для того, щоб надалі заборонити морські перевезення російської нафти. Ці кроки відбуваються в координації з країнами G7.

Також до санкційного списку внесли ще 46 суден "тіньового флоту" Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", Рада ЄС 23 квітня за письмовою процедурою ухвалила зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 роки, які дозволять надати Україні 90 млрд євро кредиту у 2026-27 роках, а також 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Внесення змін до довгострокової фінансової рамки ЄС зняло останню юридичну перешкоду до надання Україні кредиту на суму 90 млрд євро протягом поточного та наступного років.

Новий, 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії затверджений у тому вигляді, в якому він був узгоджений ще в лютому 2025 року – зокрема, як вже відомо "ЄвроПравді", без повної заборони морських послуг для російських танкерів.

Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення 90 млрд євро кредиту та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.