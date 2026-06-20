Суд у Польщі арештував громадянина Грузії, підозрюваного у вбивстві російського художника

Люблінська поліція оголосила, що суд постановив арештувати на 3 місяці 36-річного громадянина Грузії за підозрою у вбивстві російського опозиційного художника Семьона Скрепецького.

Про це поліція повідомила у суботу, 20 червня, пише "Європейська правда".

Поліція зазначила, що 36-річного громадянина Грузії взято під варту за вбивство 44-річного чоловіка.

"Сьогодні Районний суд Люблін-Захід у Любліні застосував до підозрюваного 36-річного чоловіка запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення", – заявили у Люблінській поліції.

Вбивство російського художника, відомого своєю критикою Владіміра Путіна, сталося в понеділок вранці 15 червня в житловому масиві в місті Біла Підляска у Люблінському воєводстві.

Нападник підійшов до своєї жертви та двічі натиснув на курок. Коли чоловік упав на землю, вбивця підійшов і зробив ще три постріли зблизька. Розтин виявив загалом сім вогнепальних поранень – п'ять вхідних і два вихідних.

18 червня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання підозрюваного у справі вбивства художника. У затриманого виявили грузинський паспорт.

Справжнє ім'я вбитого – Роберт Кузовков, а Семьон Скрепецький – це його псевдонім. Він був художником, що спеціалізувався на сатирі та карикатурі.