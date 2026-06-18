У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві російського художника: у нього грузинський паспорт

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання підозрюваного у справі вбивства 44-річного російського опозиційного художника, що сталось на сході країни.

Про це Туск написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Як написав глава польського уряду, поліцейські з Любліна спільно зі співробітниками Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали підозрюваного.

"Підозрюваний у причетності до вбивства росіянина в місті Біла Підляська затриманий поліцейськими Люблінського воєводства та ABW! Використовує грузинський паспорт. Служби працюють над встановленням замовника", – повідомив Туск.

Заяву з цього приводу також опублікувала Люблінська поліція, підтвердивши затримання. За даними правоохоронців, паспорт, яким користувався чоловік, був виданий на ім’я 36-річного громадянина Грузії.

Вбивство сталося 15 червня 2026 року в центрі міста Біла Підляська. Невідомий зловмисник з близької відстані зробив кілька пострілів у 44-річного чоловіка, який помер на місці.

Жертвою виявився Семьон Скрепецький, автор антипутінських карикатур, який у 2021 році емігрував до Польщі.

Ще минулої п'ятниці художник брав участь в акції перед посольством Росії в Берліні. Він з'явився там з російським прапором, прив'язаним до штанів, та з картиною, на якій зображено Сталіна, що "годує" Путіна.

Нагадаємо, у 2024 році німецька поліція проводила розслідування після того, як матері російського опозиціонера Владіміра Кара-Мурзи стало зле в Берліні.

Перед тим у Франції після жорстокого побиття і ножових поранень помер азербайджанський опозиційний діяч в екзилі Відаді Ісгандарлі, відомий жорсткою критикою азербайджанської влади.