Суд в Польше арестовал гражданина Грузии, подозреваемого в убийстве российского художника

Люблинская полиция сообщила, что суд постановил арестовать на 3 месяца 36-летнего гражданина Грузии по подозрению в убийстве российского оппозиционного художника Семена Скрепецкого.

Об этом полиция сообщила в субботу, 20 июня, пишет "Европейская правда".

Полиция отметила, что 36-летний гражданин Грузии взят под стражу за убийство 44-летнего мужчины.

"Сегодня Районный суд Люблин-Запад в Люблине применил к подозреваемому 36-летнему мужчине меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца. Мужчине грозит пожизненное заключение", – заявили в Люблинской полиции.

Убийство российского художника, известного своей критикой Владимира Путина, произошло в понедельник утром 15 июня в жилом массиве в городе Белая Подляска в Люблинском воеводстве.

Нападавший подошел к своей жертве и дважды нажал на курок. Когда мужчина упал на землю, убийца подошел и произвел еще три выстрела в упор. Вскрытие выявило в общей сложности семь огнестрельных ранений – пять входных и два выходных.

18 июня премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании подозреваемого по делу об убийстве художника. У задержанного обнаружили грузинский паспорт.

Настоящее имя убитого – Роберт Кузовков, а Семен Скрепецкий – это его псевдоним. Он был художником, специализировавшимся на сатире и карикатуре.