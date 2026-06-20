"Немає стратегічної помилки": у Навроцького відповіли Сибізі щодо ордена Зеленського

Керівник канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що українці не скористалися можливістю, наданою президентом Каролем Навроцьким, щоб скасувати присвоєння військовому підрозділу найменування "Героїв УПА".

Заяву Богуцького наводить видання Onet, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні назвав позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла "стратегічною помилкою, яка буде вигідною лише Москві". Коментуючи слова міністра Сибіги, керівник канцелярії президента Польщі заявив, що "з польського боку немає стратегічної помилки".

"З боку президента Кароля Навроцького немає (помилки). Ця помилка була допущена з українського боку, коли президент Зеленський вирішив назвати один з важливих підрозділів України на честь злочинців УПА", – сказав керівник канцелярії президента Польщі в ефірі телеканалу wPolsce24.

Богуцький заявив, що рішення Зеленського було прийнято "всупереч домовленостям, які були досягнуті". Він наголосив, що Навроцький "спочатку говорив про цю можливість (скасування наказу)".

"Потім другим кроком було скликання капітули та отримання її думки. Потім були дипломатичні переговори, які дали українській стороні час розглянути це рішення та відкликати його. Українці не скористалися цією можливістю, тому президент прийняв рішення обережно, спокійно", – сказав керівник канцелярії Навроцького.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників".

Українська сторона поки не коментує, чи вплине скандал на поїздку Зеленського до Гданська, де пройде цьогорічна Конференція з відновлення України.

Низка українських посадовців, у тому числі глава МЗС Андрій Сибіга, оголосили, що повернуть Польщі раніше надані їм державні нагороди.