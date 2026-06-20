Туск відреагував на рішення Навроцького забрати орден Білого Орла у Зеленського

Прем’єр Польщі Дональд Туск прокоментував рішення президента Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників".

Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zelenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. – Donald Tusk (@donaldtusk) June 19, 2026

"Завданням президентів Зеленського та Навроцького є заспокоєння емоцій, а не розпалювання напруги. Лінія фронту пролягає в іншому місці", – написав Дональд Туск.

Водночас він не уточнив, чи виконає необхідний з його боку процедурний крок для затвердження такого рішення.

Нагадаємо, увечері 19 червня Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі свою високу державну нагороду у зв’язку з рішенням Навроцького.

Його попередник на посаді Дмитро Кулеба нагадав, що фашистський лідер Беніто Муссоліні та російська імператриця Катерина ІІ досі залишаються кавалерами ордену Білого Орла.