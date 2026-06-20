"Нет стратегической ошибки": в канцелярии Навроцкого ответили Сибиге по поводу ордена Зеленского

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что украинцы не воспользовались возможностью, предоставленной президентом Каролем Навроцким, чтобы отменить присвоение воинской части названия "Героев УПА".

Заявление Богуцкого приводит издание Onet, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне назвал лишение Владимира Зеленского ордена Белого Орла "стратегической ошибкой, которая будет выгодна только Москве". Комментируя слова министра Сибиги, глава канцелярии президента Польши заявил, что "со стороны Польши нет стратегической ошибки".

"Со стороны президента Кароля Навроцкого нет (ошибки. Эта ошибка была допущена с украинской стороны, когда президент Зеленский решил назвать одно из важных подразделений Украины в честь преступников УПА", – сказал глава канцелярии президента Польши в эфире телеканала wPolsce24.

Богуцкий заявил, что решение Зеленского было принято "вопреки достигнутым договоренностям". Он подчеркнул, что Навроцкий "сначала говорил об этой возможности (отмены приказа)".

"Затем вторым шагом стало созыв капитулы и получение её мнения. После этого состоялись дипломатические переговоры, которые дали украинской стороне время рассмотреть это решение и отозвать его. Украинцы не воспользовались этой возможностью, поэтому президент принял решение осторожно, спокойно", – сказал глава канцелярии Навроцкого.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников".

Украинская сторона пока не комментирует, повлияет ли скандал на поездку Зеленского в Гданьск, где пройдет в этом году Конференция по восстановлению Украины.

Ряд украинских чиновников, в том числе глава МИД Андрей Сибига, объявили, что вернут Польше ранее присвоенные им государственные награды.