В ОПУ не коментують, чи вплине рішення Навроцького на поїздку Зеленського до Польщі

В Офісі президента України не стали коментувати, чи вплине рішення польського президента Кароля Навроцького щодо позбавлення ордену Володимира Зеленського на його плани щодо візиту до Польщі на Конференцію з відновлення України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на пряме питання про те, як в Офісі президента можуть прокоментувати рішення президента Польщі відібрати у президента України орден Білого Орла, та чи це рішення вплине на плани президента Зеленського щодо поїздки до Польщі на Конференцію з відновлення, радник глави держави Дмитро Литвин зазначив: "Не коментуємо".

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одному з підрозділів ЗСУ найменування "героїв УПА".

У зв’язку з цим рішенням глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі свою високу державну нагороду.

25-26 червня у Гданську відбудеться Конференція з відновлення України (URC), у якій початково була запланована участь президента Зеленського.

Днями польські джерела повідомили, що Зеленський приїде у Гданськ попри скандал з "героями УПА". Офіційного підтвердження щодо цього не надходило.

Відомо, що Голови МЗС України і Польщі зустрінуться на публічній дискусії у Гданську.