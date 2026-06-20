Іран заявив, що угоду зі США порушено і оголосив закриття Ормузької протоки

Головне об’єднане військове командування Ірану, Центральний штаб "Хатам аль-Анбія", заявило в суботу, що Ормузька протока буде закрита для судноплавства через нібито порушення угоди про припинення вогню з боку США та Ізраїлю.

Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство Mehr, пише "Європейська правда".

Іран звинуватив США у порушенні першого пункту меморандуму про взаєморозуміння, що передбачає припинення військових операцій на всіх фронтах, зокрема в Лівані.

"З огляду на недобросовісність Сполучених Штатів та їхнє явне порушення зобов’язань через невиконання першого пункту меморандуму про припинення війни, а також у відповідь на постійні та триваючі порушення режимом сіоністів режиму припинення вогню на півдні Лівану… цим оголошується, що Ормузька протока буде закрита для проходу суден", – йдеться у заяві.

У повідомленні зазначено, що закриття протоки є першим кроком. Іранська сторона попередила, що у разі продовження "агресії" будуть вжиті подальші заходи.

Нагадаємо, на п’ятницю на території Швейцарії був запланований перший раунд технічних перемовин щодо остаточної мирної угоди, але він скасувався в останній момент. Причиною могли стати нові сутички між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", що базується на території Лівану.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.