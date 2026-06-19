Перший раунд "технічних" перемовин США та Ірану у Швейцарії скасувався в останній момент

Перший раунд "технічних" перемовин між США та Іраном, що планувався у п’ятницю на території Швейцарії, скасувався.

Як повідомляє агентство dpa, пише "Європейська правда", про це оголосили в МЗС Швейцарії.

Перемовини Штатів та Ірану щодо окремих деталей у межах "рамкової" угоди мали відбутися 19 червня у Бюргенштоку під Люцерном, Швейцарія готувалася до цього фактично до кінця дня у четвер.

Окрім американської та іранської сторони, у Бюргенштоку очікували також посередників від Катару і Пакистану.

Проте згодом в МЗС оголосили, що раунд "не відбудеться сьогодні так, як планувалося", не уточнюючи причин.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ стає основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.

Також США повідомили, що знімають морську блокаду з іранських портів.

Перед цим в адміністрації Трампа в усній формі розкрили текст підписаного з Іраном документа.

Частина республіканців у Сенаті відкрито критикують умови угоди.