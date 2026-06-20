Иран заявил, что соглашение с США нарушено, и объявил о закрытии Ормузского пролива

Главное объединенное военное командование Ирана, Центральный штаб "Хатам аль-Анбия", заявило в субботу, что Ормузский пролив будет закрыт для судоходства из-за якобы нарушения соглашения о прекращении огня со стороны США и Израиля.

Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Mehr, пишет "Европейская правда".

Иран обвинил США в нарушении первого пункта меморандума о взаимопонимании, предусматривающего прекращение военных операций на всех фронтах, в частности в Ливане.

"Учитывая недобросовестность Соединённых Штатов и их явное нарушение обязательств в связи с невыполнением первого пункта меморандума о прекращении войны, а также в ответ на постоянные и продолжающиеся нарушения режимом сионистов режима прекращения огня на юге Ливана… настоящим объявляется, что Ормузский пролив будет закрыт для прохода судов", – говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что закрытие пролива является первым шагом. Иранская сторона предупредила, что в случае продолжения "агрессии" будут приняты дальнейшие меры.

Напомним, на пятницу на территории Швейцарии был запланирован первый раунд технических переговоров по окончательному мирному соглашению, но он был отменен в последний момент. Причиной могли стать новые столкновения между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", базирующейся на территории Ливана.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для проработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.