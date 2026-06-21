ЗМІ: прем’єр Британії 22 червня може оголосити про відставку

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, як очікується, оголосить про відставку в понеділок і оприлюднить графік свого відходу.

Про це стало відомо виданню Observer, передає "Європейська правда".

Як стало відомо виданню, прем’єр-міністр дійшов висновку, що його позиція більше не є стійкою, після розмов, що відбулися останніми днями з міністрами кабінету, радниками Даунінг-стріт, лідерами профспілок та спонсорами партії.

Хоча Стармер проводить вихідні, обговорюючи своє майбутнє з дружиною Вікторією в Чекерсі перед тим, як ухвалити остаточне рішення, високопосадовці Лейбористської партії вважають, що "чітка заява" може пролунати вже в понеділок.

Один з членів Палати лордів від Лейбористської партії, близький до прем’єр-міністра, наголосив, що Стармер не "піде" з Даунінг-стріт, створивши вакуум, а "організує обдуманий, повільний і впорядкований відхід, як питання обов’язку та гідності".

"Гадаю, він бачить реальність. Зупинити "хаос" (як він справедливо висловився) тепер неможливо, залишаючись на посаді, тож залишається лише один варіант. Гадаю, він прийшов до висновку, що це – обов’язковий вибір на благо країни та партії", – зазначив він.

Однак джерело в уряді зазначило, що Стармер, як і раніше, зосереджений на своїй роботі, та нагадало про його попередні заяви з цього приводу.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

У п’ятницю Стармер заявив, що візьме участь у будь-якій боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.