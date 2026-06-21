СМИ: премьер Британии 22 июня может объявить об отставке 22 июня

Премьер-министр Британии Кир Стармер, как ожидается, объявит отставку в понедельник и обнародует график своего ухода.

Об этом стало известно изданию Observer, передает "Европейская правда".

Как стало известно изданию, премьер-министр пришел к выводу, что его позиция больше не является устойчивой, после разговоров, состоявшихся в последние дни с министрами кабинета, советниками Даунинг-стрит, лидерами профсоюзов и спонсорами партии.

Хотя Стармер проводит выходные, обсуждая свое будущее с женой Викторией в Чекерсе перед тем, как принять окончательное решение, высокопоставленные чиновники Лейбористской партии считают, что "четкое заявление" может прозвучать уже в понедельник.

Один из членов Палаты лордов от Лейбористской партии, близкий к премьер-министру, подчеркнул, что Стармер не "уйдет" с Даунинг-стрит, создав вакуум, а "организует обдуманный, медленный и упорядоченный уход, как вопрос долга и достоинства".

"Думаю, он видит реальность. Остановить "хаос" (как он справедливо выразился) теперь невозможно, оставаясь на посту, поэтому остается только один вариант. Думаю, он пришел к выводу, что это – обязательный выбор на благо страны и партии", – отметил он.

Однако источник в правительстве отметил, что Стармер по-прежнему сосредоточен на своей работе, и напомнил о его предыдущих заявлениях по этому поводу.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно и премьер-министра, в противовес Стармеру.

В пятницу Стармер заявил, что примет участие в любой борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.