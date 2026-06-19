Стармер готовий до боротьби за лідерство у Лейбористській партії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у п'ятницю, що візьме участь у будь-якій боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Заяву Стармера наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар пролунав на тлі того, як його потенційний суперник Енді Бернем переміг на довиборах в окрузі Мейкерфілд, що відкрило шлях до боротьби за лідерство у Лейбористській партії.

Стармер зазначив, що, на його думку, така боротьба не піде на користь країні, але додав: "Якщо буде боротьба... то так, я братиму участь, я висуну свою кандидатуру".

"Я неодноразово говорив, що не збираюся відмовлятися від цього", – зазначив він.

Перемога Бернема на довиборах в окрузі Мейкерфілд проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера Лейбористської партії на противагу Стармеру.

У понеділок Бернем має скласти присягу як член парламенту. Згідно з правилами Лейбористської партії, кандидати на посаду лідера мають бути депутатами.

Йому не складе труднощів заручитися підтримкою 81 із понад 400 депутатів від Лейбористської партії – це мінімум, необхідний для початку боротьби за лідерство.

Водночас Стармер заявив, що прагне бачити Енді Бернема на "важливій посаді в уряді", якщо той повернеться до парламенту у результаті довиборів.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.