Венс прибув до Швейцарії для перемовин з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прибув у неділю до Швейцарії для проведення мирних переговорів з Іраном, оскільки обидві країни прагнуть ​остаточного припинення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Віцепрезидент та друга леді Уша Венс прибули на авіабазу Еммен у Швейцарії о 5:59 ранку, повідомив речник віцепрезидента.

Венс у інтерв'ю Fox News перед вильотом із США висловив упевненість, що перемир'я буде дотримано, і зазначив, що не бачив жодних доказів того, що Ормузька протока закрита.

"Переговори, ймовірно, триватимуть кілька днів", – сказав він журналістам на базі "Ендрюс" у штаті Меріленд. "Сподіваюся, нам вдасться досягти прогресу в ядерному питанні, а також у питанні перемир’я в Лівані", – додав Венс.

Хоча США та Іран домовилися про 60-денне перемир’я на час переговорів, у суботу Корпус вартових ісламської революції в Тегерані оголосив про закриття Ормузької протоки, хоча американські військові заявили, що комерційні судна продовжували курсувати цією водною артерією.

Ці події можуть ускладнити переговори, в ході яких обидві сторони прагнуть просунути проміжну угоду, посередником у якій виступив Пакистан і яку в середу підписали президенти Дональд Трамп та Масуд Пезешкіан з метою припинення війни, що триває вже майже чотири місяці.

Вказуючи на те, що вони назвали ізраїльськими "злочинами" в Лівані, які порушують зобов’язання США щодо припинення вогню, у КВІР попередили, що судна, які наближатимуться до протоки – життєво важливого каналу для світових поставок нафти та газу – наражатимуться на небезпеку. Однак Центральне командування США повідомило, що в суботу протокою пройшли 55 торгових суден із понад 17 мільйонами барелів нафти, призначеної для світових ринків.

Нагадаємо, на п’ятницю на території Швейцарії був запланований перший раунд технічних перемовин щодо остаточної мирної угоди, але він скасувався в останній момент. Причиною могли стати нові сутички між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", що базується на території Лівану.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ є основою для напрацювання деталей підсумкової угоди, що закріпить перемир’я, упродовж наступних 60 днів.