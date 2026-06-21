Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в воскресенье в Швейцарию для проведения мирных переговоров с Ираном, поскольку обе страны стремятся к окончательному прекращению войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вице-президент и вторая леди Уша Вэнс прибыли на авиабазу Эммен в Швейцарии в 5:59 утра, сообщил представитель вице-президента.

Вэнс в интервью Fox News перед вылетом из США выразил уверенность, что перемирие будет соблюдено, и отметил, что не видел никаких доказательств того, что Ормузский пролив закрыт.

"Переговоры, вероятно, продлятся несколько дней", – сказал он журналистам на базе "Эндрюс" в штате Мэриленд. "Надеюсь, нам удастся достичь прогресса в ядерном вопросе, а также в вопросе перемирия в Ливане", – добавил Вэнс.

Хотя США и Иран договорились о 60-дневном перемирии на время переговоров, в субботу Корпус стражей исламской революции в Тегеране объявил о закрытии Ормузского пролива, хотя американские военные заявили, что коммерческие суда продолжали курсировать по этой водной артерии.

Эти события могут осложнить переговоры, в ходе которых обе стороны стремятся продвинуть промежуточное соглашение, посредником в котором выступил Пакистан и которое в среду подписали президенты Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан с целью прекращения войны, длящейся уже почти четыре месяца.

Указывая на то, что они назвали израильскими "преступлениями" в Ливане, которые нарушают обязательства США по прекращению огня, в КСИР предупредили, что суда, которые будут приближаться к проливу – жизненно важному каналу для мировых поставок нефти и газа – будут подвергаться опасности. Однако Центральное командование США сообщило, что в субботу проливом прошли 55 торговых судов с более 17 миллионами баррелей нефти, предназначенной для мировых рынков.

Напомним, на пятницу на территории Швейцарии был запланирован первый раунд технических переговоров по окончательному мирному соглашению, но он отменился в последний момент. Причиной могли стать новые столкновения между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла", базирующейся на территории Ливана.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.