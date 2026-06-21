Спікер Сейму Польщі каже про важливість співпраці, попри "дурість з боку України"

Спікер Сейму Польщі Влодзімеж Чажастий називає дурістю рішення Києва про присвоєння підрозділу найменування на честь героїв УПА, але підкреслює необхідність співпраці, бо від ескалації виграє лише Росія.

Про це він сказав в ефірі Polsat News, передає "Європейська правда".

Ведучий попросив спікера Сейму прокоментувати питання позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди, про що вирішив президент Кароль Навроцький. Лідер "Нової лівиці" заявив, що не буде в цьому питанні ставати на бік жодної зі сторін.

"У Польщі зараз немає сенсу критикувати чи підтримувати когось в таких питаннях, оскільки це викликає емоції. Незалежно від того, хороші вони чи погані, і з якого боку. Це ні до чого не приведе", – сказав Чажастий.

Він не захотів оцінювати рішення президента, оскільки: "Я не хочу розколювати польських жінок і чоловіків".

Як він зазначив, "розпалювання настроїв і напруги в часи, коли триває війна", коли у світі до влади приходять радикали, а президент США Дональд Трамп "поводиться як лідер хаосу", є нерозумним.

"Рішення України щодо назви УПА було скандальним. Воно було неправильним, я засуджую це рішення. Але чи намагаємося ми якось вийти з цього конфлікту та цієї суперечки?" – сказав спікер Сейму. Він додав, що "краще мати канал для діалогу, ніж його перекривати".

На думку Чажастого, "Польща буде незалежною та сильною тоді, коли незалежною та сильною буде Україна". "У зв’язку з цим постає питання на майбутнє, на 5–10 років уперед. Чи краще вести діалог, чи краще руйнувати ці контакти?" – сказав Чажастий.

Спікер Сейму заявив, що попри "скандальне рішення президента Зеленського" ескалація в переговорах зіграє на користь Росії.

"Хочу сказати, що Польща без України не буде в безпеці. Повторюю це ще раз. Але Україна без Польщі не вступить до Європейського Союзу. Можливо, нам нарешті слід висунути умови", – сказав Чажастий. Лідер "Нової лівиці" наголосив, що в цьому питанні важлива співпраця, незважаючи на промахи з боку України.

"Я в цьому питанні прийматиму розсудливі рішення і робитиму розсудливі жести. Хтось дійсно повинен у цій справі відсторонитися від тієї дурості, яка сталася з боку України", – сказав він.

Однак ведучий запитував Чажастого, чи повинна Польща під час переговорів висунути Україні умову, що "з Бандерою до Союзу ви не вступите".

"Польща має діяти розсудливо, бо вести переговори з кимось, коли до голови приставлений пістолет, незалежно від того, чи ти правий, чи ні, боюся, що це не дасть результатів", – сказав він.

"Доки народи не пробачать одне одному, жоден політик не вирішить це за них. Знаєте, що для цього потрібно? Час", – підсумував Чажастий.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.