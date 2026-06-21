Спикер Сейма Польши говорит о важности сотрудничества, несмотря на "глупость со стороны Украины"

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый называет глупостью решение Киева о присвоении подразделению названия в честь героев УПА, но подчеркивает необходимость сотрудничества, поскольку от эскалации выиграет только Россия.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, передает "Европейская правда".

Ведущий попросил спикера Сейма прокомментировать вопрос о лишении Владимира Зеленского высшей польской награды, о чем принял решение президент Кароль Навроцкий. Лидер "Новой левой" заявил, что не будет в этом вопросе становиться на сторону ни одной из сторон.

"В Польше сейчас нет смысла критиковать или поддерживать кого-то в таких вопросах, поскольку это вызывает эмоции. Независимо от того, хорошие они или плохие, и с какой стороны. Это ни к чему не приведет", – сказал Чажастый.

Он не захотел оценивать решение президента, поскольку: "Я не хочу раскалывать польских женщин и мужчин".

Как он отметил, "разжигание настроений и напряжения во время войны", когда в мире к власти приходят радикалы, а президент США Дональд Трамп "ведет себя как лидер хаоса", является неразумным.

"Решение Украины относительно названия УПА было скандальным. Оно было неправильным, я осуждаю это решение. Но пытаемся ли мы как-то выйти из этого конфликта и этого спора?" – сказал спикер Сейма. Он добавил, что "лучше иметь канал для диалога, чем его перекрывать".

По мнению Чажастого, "Польша будет независимой и сильной тогда, когда независимой и сильной будет Украина". "В связи с этим возникает вопрос о будущем, на 5–10 лет вперед. Лучше вести диалог или лучше разрушать эти контакты?" – сказал Чажастый.

Спикер Сейма заявил, что, несмотря на "скандальное решение президента Зеленского", эскалация в переговорах сыграет на руку России.

"Хочу сказать, что Польша без Украины не будет в безопасности. Повторяю это ещё раз. Но Украина без Польши не вступит в Европейский Союз. Возможно, нам наконец следует выдвинуть условия", – сказал Чажастый. Лидер "Новой левой" подчеркнул, что в этом вопросе важно сотрудничество, несмотря на промахи со стороны Украины.

"Я в этом вопросе буду принимать разумные решения и делать разумные жесты. Кто-то действительно должен в этом деле отстраниться от той глупости, которая произошла со стороны Украины", – сказал он.

Однако ведущий спросил Чажастого, должна ли Польша в ходе переговоров выдвинуть Украине условие, что "с Бандерой в Союз вы не вступите".

"Польша должна действовать разумно, потому что вести переговоры с кем-то, когда к голове приставлен пистолет, независимо от того, прав ты или нет, боюсь, что это не даст результатов", – сказал он.

"Пока народы не простят друг друга, ни один политик не решит это за них. Знаете, что для этого нужно? Время", – подытожил Чажастый.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, которые были им награждены.