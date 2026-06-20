Буданов повертає свою нагороду від Польщі після рішення Навроцького щодо Зеленського
Очільник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що поверне вручену йому польську нагороду на тлі рішення президента країни Кароля Навроцького позбавити президента України ордена Білого Орла після перейменування одного з підрозділів на честь УПА.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїх соцмережах.
Буданов назвав рішення президента Польщі щодо позбавлення Зеленського ордена "недружнім актом" щодо українського народу і "подарунком для московського агресора, який той обов’язково використає проти обох наших країн".
"Наші народи мають давні взаємини й різні сторінки історії – як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій. Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію. Тож і ми залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність", – заявив Буданов.
Він акцентував, що такий жест президента Навроцького не виглядає справедливим у ситуації, коли цю нагороду не забрали у італійського диктатора Беніто Муссоліні.
"Попри все, ми й далі міцно стоятимемо на засадах відкритого партнерства з усіма нашими союзниками. Однак партнерства рівноправного, заснованого на принципах взаємоповаги. Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну. Та як і будь-який українець, я не можу лишатися осторонь і просто спостерігати за тим, як проти наших громадян безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті", – зазначив Буданов.
"З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена "За заслуги перед Польщею", яким мене нагородив минулого року Президент Польщі. Впевнений, що українське суспільство – і військові, і цивільні – відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок", – додав він.
Раніше про такі рішення оголосили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та посол у Польщі Василь Боднар.
Нагадаємо, увечері 19 червня Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".
Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників".