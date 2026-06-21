Всі президенти України, які мали орден Білого Орла, відмовилися від нього

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.

Про це повідомляє "Європейська правда".

П'ятий президент України Петро Порошенко ввечері у суботу відмовився від ордена Орла через рішення польського президента Кароля Навроцького позбавити цієї нагороди Володимира Зеленського.

Перед цим третій президент України Віктор Ющенко відмовився від ордена.

Другий президент України Леонід Кучма став першим з експрезидентів, який відмовився від цього ордена, яким його нагородили у 1997 році.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.